Todo un galán. El matrimonio Villanueva Polo, llegó a su fin, debido a motivos que recién salen a la luz y de la boca de una de las protagonistas, Tessy Linda, quien fue la amante de Néstor, cuando él aún estaba en buenos términos con Florcita Polo Díaz.

Magaly Medina resaltó que el floro de Néstor le hizo creer que realmente estaba afligido por el fin de la relación, pese a que, por otro lado, estaba tirando maiz a la bailarina Tessy Linda.

La bailarina confesó que él le repetía en constantes ocasiones, que se estaba separando y le creía porque siempre lo veía solo, además según Tessy, el cantante sabe convencer.

Cuando Magaly encaró a Tessy al recordarle que la relación entre Néstor y Flor era pública y que es difícil no enterarse de que están juntos, pero Tessy afirmó que no investigó y que comenzaron a verse en febrero de este año, incluso él la habría llamado para afirmarles que ya no pasaba nada con Flor.

