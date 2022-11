Faltan pocos meses para que Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba tengan en manos a su nuevo bebé y los problemas ya comenzaron, pero esta vez por nada grave, ya que el futbolista le habría prometido masajes a su pareja, pero al no hacerlos, ella desató su furia.

Luego de las negativas del ‘Gato’ Cuba para hacerle masajes a Ale Venturo y de que la empresaria revele que el futbolista usó el saber hacer masajes como argumento para conquistarla, las advertencias y quejas de la nueva amiga de Melissa Paredes no se dejaron esperar, mientras su pareja estaba en clases online.

“Mañana te voy a amarrar una sandía con tape en la barriga, solo para que sientas la incomodidad, nada más”, de esta forma Ale pretende que el ‘Gato’ sienta lo mismo que ella en proceso de gestación, pero las risas de su pareja no paraban y el futbolista incluso se atrevió a retarla a que le ponga un prototipo de mamas para que pueda dar de lactar, ante la molestia de la empresaria, quien culminó con: “No me estés pidiendo masajes”.

