El estreno de ‘Maricucha 2′, se vio manchado por la actitud de la actriz que la interpreta, Patricia Barreto, quien tuvo una mala actitud al despreciar a un reportero de ‘Amor y Fuego’, siendo duramente criticada por los cibernautas y los conductores del programa.

Luego de una gran cantidad de críticas para Patricia Barreto, quien fue acusada de “soberbia”, “crecida” y más, la actriz decidió pedir disculpas a través de redes sociales, dirigiéndose directamente al reportero, que habría sido el afectado con las respuestas de la protagonista de ‘Maricucha 2′.

“Aquí mis amigos de Amor y Fuego me han sorprendido. Acabo de salir de grabar y estoy con Miguel. Recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema de la farándula y todo esto. Quería decirte Miguel, en serio, pedirte las disculpas del caso. Me sentí un poco abrumada por la insistencia de las preguntas, pero no estuvo a la altura”, fue como Patricia comenzó sus disculpas, explicando la situación en la que se encontraba.

Finalmente, prometió que desde ahora tendrá una conversación alturada y negó ser lo que los fans dicen que es, enviándole un saludo a los conductores de ‘Amor y Fuego’: “Siento que no estuvo a la altura mi respuesta. La gente de comunidad sabe cómo soy y nada, desde ahora acá (en el corazón). Vamos a conversar y la vamos a pasar bien. También enviarle un saludo a Gigi y Rodrigo, gracias por la buena vibra siempre”.

