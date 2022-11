Patricia Barreto, conocida popularmente como la “Maricucha”, está recibiendo cientos de críticas en redes sociales luego que protagonizara un vergonzoso momento con un reportero del programa “Amor y Fuego”. En las imágenes, se ve a la actriz ‘despreciando’ al hombre de prensa cuando este se le acerca para hacerle unas preguntas sobre la telenovela.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa” , dijo Barreto visiblemente incómoda y con un tono bastante pedante.

Usuarios arremeten contra Patricia Barreto

Diferentes usuarios no pudieron contener su indignación y soltaron todos sus dardos contra la actriz de 35 años por su soberbia actitud contra el reportero de “Amor y Fuego”.

“Ridícula, ilusa, ¿qué te pasa alucinada?”, “Ridícula, más humildad”, “Ridícula, que horrible tu comentario”, “Malcriada con el reportero, Gianmarco multiplicada”, “Ubícate, alucinada”, “Veremos como acaba tu carrera con esa soberbia”, “Ahora te crees la gran diva de Hollywood” , fueron algunos de los comentarios en contra de Patricia Barreto.

