Patricia Barreto, actriz que interpreta a la popular ‘Maricucha’, reaccionó rápidamente luego de la avalancha de críticas en su contra. Y es que los usuarios en redes sociales no le perdonaron que despreciado al reportero de ‘Amor y Fuego’, tildándola de “alucinada” y “ridícula”.

“He bloqueado (los comentarios) para que ya no se responda mas porque suena demasiado y me distrae cuando estoy trabajando”, comentó sobre la molestia de sus seguidores.

La actriz se justificó diciendo que es nueva en la farándula y no sabe como sobrellevarlo.

“Yo me veo y digo cómo ¿qué onda? (...) yo tampoco creo que sepa llevar mucho el tema de las entrevistas, como que te aborden de la nada, recién estoy entrando al medio comercial, por así decirlo, entonces eso de ser farándula no sé como sobrellevarlo. Estaba un poco abrumada por la insistencia de tus preguntas” , dijo en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

Por qué ‘Maricucha’ trató mal reportero

Patricia Barreto se disculpó con el reportero de ‘Amor y Fuego’ y reconoció que hay ciertos prejuicios contra el programa de espectáculos.

“Yo te pregunto de qué medio eres y me digas ‘Amor y Fuego’ y hay como un prejuicio ¿me entiendes?, el prejuicio de que ‘ah ok entonces ya entiendo’” , dijo.

“Evidentemente mi respuesta no estuvo a la altura, estuvo desmedida. Te quería pedir disculpas. Estaba un poco abrumada, no soy una persona orgullosa, que tenga arrogancia, no me considero así, cuando me equivoco lo digo, puedo pedir perdón, mirándote a los ojos, diciéndote que fue desmedido”. sostuvo.

