Patricia Barreto, quien protagoniza la exitosa serie ‘Maricucha’ , tuvo un bochornoso incidente frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, molestándose por la presencia del reportero de espectáculos en los exteriores de la fiesta organizada por América TV.

Aunque en un inicio se mostró amable, luego del tonazo, la actriz se mostró incómoda cuando vio al periodista de Willax TV.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa” , dijo la popular ‘Maricucha’, mientras que su amigo Andrés Vílchez trataba de calmar la situación.

¿Qué dijo Peluchin sobre actitud de Patricia Barreto?

Rodrigo González se mostró indignado por la actitud de Patricia Barreto, actriz que interpreta a ‘Maricucha’.

“Qué le pasa a la ‘Maricucha’, estaba preocupada para que no le preguntemos si Andrés Vílchez es su novio, ya sabemos que no, no te lo vamos a preguntar, ya sabemos que chapan porque son amiguis, que no se ponga a nerviosa” , comentó el popular ‘Peluchín’..

Gigi Mitre se rio de la actriz y comento: “creo que tomaste de la mala”.

“Qué vamos a hacer programa contigo, me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? la estelar... Cuando tu no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos al mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico ”, agregó Rodrigo.

