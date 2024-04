Luego del polémico escándalo de infidelidad con Jossmery Toledo, al parecer Rosa Fuentes habría perdonado a Paolo Hurtado luego de que el futbolista le enviara un conmovedor mensaje a su esposa tras el triunfo de su equipo Mannucci ante la UTC.

El popular ‘Caballito’ comentó que se habían cumplido 3 años del fallecimiento de su madre y reveló que su familia fue un apoyo para él durante todo este difícil proceso.

“ Sí he pasado momento difíciles durante todo este tiempo, gracias a Dios tengo el apoyo de la gente que me quiere, eso me ayuda mucho para seguir adelante y esto se lo quiero dedicar a mi familia, que sé que me está viendo, a mis hijos especialmente (…) a mi esposa que sé que lo está viendo ”, sostuvo el futbolista.

Rosa Fuentes pasó Navidad y Año Nuevo con Paolo Hurtado

Rosa Fuentes ofreció una entrevista al programa ‘Todo se filtra’ para abordar su situación laboral. Además, durante la conversación, reveló que lleva una relación cordial con Paolo Hurtado luego que él le fuera infiel con Jossmery Toledo.

La empresaria contó que el futbolista pasó Navidad y Año Nuevo junto a ella y sus hijos, pero que aún no han retomado su relación.

“Sí, claro, pasamos Año Nuevo y Navidad. Tenemos una casa de playa y estuvimos ahí, pero que sea un tema de pareja… eso no hay, no existe”, expresó Fuentes.

Luego continuó con: “Él y yo como pareja no tenemos una relación. Lo que tenemos es una relación sana de padres, donde podemos compartir con los bebes sin problemas”.

