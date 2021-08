Han pasado 25 años desde que la cantante Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. La Reina del Tex-Mex es considerada un ícono de la música latina y sus canciones aún se mantienen vigentes en la actualidad.

Hablar del éxito musical de Selena es también hablar de su hermano mayor, Abraham Isaac Quintanilla III o mejor conocido como A.B. Quintanilla, ya que escribió muchas de las populares canciones de la intérprete, como “Baila esta cumbia”, “La carcacha” y “Como la flor”.

Tras la muerte de la cantante, A.B. Quintanilla no perdió su pasión por la música y formó junto a Cruz Martínez la agrupación Kumbia Kings en 1999. La banda se posicionó rápidamente como una de las favoritas del público; sin embargo, el éxito no duró ni diez años.

¿QUÉ PASÓ CON LOS KUMBIA KINGS?

Los Kumbia Kings fue un grupo estadounidense de origen mexicano proveniente del Estado de Texas. La banda tenía un estilo musical sinigual, pues mezclaba géneros de cumbia, rap, pop, electrónica y tropical. Su primer álbum vendió más de 500.000 copias y logró una nominación a los Premios Grammy.

Más adelante ganaron una nominación para “el artista latino del año” en el American Music Awards de 2003. En 2006, se adjudicaron el Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Regional Mexicano por Kumbia Kings Live. Sin embargo, el éxito de la banda solo duró hasta ese año, ya que A.B. Quintanilla decidió salir del grupo debido a una rivalidad con Cruz Martínez, el co-productor.

A.B. Quintanilla con los Kumbia Kings en el 2000 (Foto: Getty)





En aquel entonces, Quintanilla acusó a Cruz de fraude señalando que, durante su administración de la banda, él perdió casi un millón de dólares. Asimismo, según archivos de ‘El Universal’, el tecladista había registrado al grupo bajo su nombre ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor en México cuando en Estados Unidos este le pertenecía al hermano de Selena.

No obstante, la versión de A.B. Quintanilla no coincidió con la de sus compañeros. “No sé si es costumbre de A.B. dejar cosas pendientes con cantantes y agrupaciones, en el pasado lo ha hecho, (con nosotros) dejó cosas pendientes, cuentas que todavía no puede liquidarnos”, dijo Abel Talamantez, vocalista del grupo, a ‘El Siglo de Torreón’ en el 2006.

Ese mismo año, el hermano de la fallecida cantante formó el grupo de Kumbia All-Starz pero en el 2008, Pee Wee, quien era su vocalista, decidió retirarse para iniciar su proyecto como solista.

Tras la salida de A.B. Quintanilla de Kumbia Kings, Cruz Martínez comenzó una batalla legal por los derechos del nombre del grupo, y finalmente ganó en los juzgados. Actualmente aún lidera la banda, la cual hace poco realizó un concierto en vivo.

LA ENFERMEDAD MENTAL QUE PADECE A.B. QUINTANILLA

Pocos conocen que el hermano mayor de Selena Quintanilla sufre de problemas mentales que lo han aquejado a lo largo de su vida. Fue en 2015 cuando A.B. Quintanilla habló sobre este tema durante una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’.

En la conversación, A.B. Quintanilla reveló que sufre bipolaridad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por déficit de atención. Problemas que decidió prestar atención debido a la insistencia de su madre, quien ha estado preocupada por su salud mental.

El artista también ha pasado en varias ocasiones por el quirófano. En el mencionado programa, A.B. Quintanilla declaró que tras sufrir una fuerte caída se sometió a múltiples cirugías ya que había perdido movilidad en sus piernas. Es por ello que en varias ocasiones se le vio asistir a diversos eventos con aparatos para poder caminar.

Tiempo después, A.B. Quintanilla volvió al quirófano debido a problemas en uno de sus hombros, por lo que le incrustaron 4 tornillos. Estas situaciones han hecho que el hermano mayor de Selena tome consciencia y cuidado sobre su salud.