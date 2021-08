El youtuber Samuel González, conocido popularmente como “El Shamuco”, volvió a hablar de su examigo Esaú Reátegui Wong, quien interpreta a ‘La Uchulú'. De acuerdo a un comentario que hizo el pucallpino en su cuenta de Instagram, queda evidenciado que no guarda los mejores recuerdos de quien fuera su colega de sketch.

Todo ocurrió cuando ‘El Shamuco’ compartió una fotografía por el cumpleaños de su compañera ‘La tacacha’. Fue allí que un usuario le escribió: “dicen que la Uchulú ya te choteó y que ni en recuerdo te tiene”.

El comentario sacó roncha en el ‘Shamuco’, quien aclaró que no mantiene ninguna relación Esaú Reátegui, alias ‘La Uchulú'.

“Tampoco me interesa si me recuerda o no. Hace meses que no tengo ningún tipo de relación con él. O sea relaciones laborales o amicales porque otra cosa no hubo nunca”, arremetió.

El Shamuco fue ‘despedido’ por la Uchulú

Como se recuerda, la relación entre El Shamuco y la Uchulú se quebró en mayo de 2021, cuando confirmó que no trabajaría más juntos.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa. Creo que hoy en día me he ganado, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, un amplío público y es por ellos que no me rindo, es por ellos que sigo día a día y es por ellos que voy a seguir mejorando”, dijo en aquella ocasión.

