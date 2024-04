La posible ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando de qué hablar en Argentina. Durante el programa ‘Socios del Espectáculo’ revelaron el apodo que usan las hijas del presentador para referirse a la modelo.

Rodrigo Lussich, conductor del espacio televisivo, reveló que las hijas del argentino le dicen a Milett, “la peruana”, no obstante, dejó en claro que no lo hacen de forma despectiva.

“ Nosotros dijimos desde febrero que [las hijas de Marcelo] no la quieren a Milett. Le dicen entre comillas, no despectivamente porque no hay acá racismo ni discriminación ni xenofobia, pero le dicen ‘la peruana’. Bueno, porque es peruana. Nació en Perú… Mirtha también se refirió a ella como la peruana, y está bien, pero siempre estamos al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa ”, manifestó.

Por su lado, Mariana Brey comentó que el círculo cercano de Tinelli no ve con buenos ojos a la también actriz: “ Me contaron que lo primero que le advirtieron fue: ‘Ojo, es divina, pero es una trepa (trepadora)’. Pero Marcelo se enganchó, no sé si está enamorado ”.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen juntos, asegura hermano de la modelo

Helmut Lindner, representante de Milett Figueroa, aseguró que el romance entre su hermana y Marcelo Tinelli “está mejor que nunca” y señaló que el público no debería prestar atención a los comentarios de los opinólogos y las noticias falsas.

“Te puedo decir que la relación de Milett y Marcelo está muy bien, mejor que nunca, la razón por la que están en lugares distintos es por trabajo”, declaró Helmut para Trome.

“Siempre habrá opinólogos que por una u otra razón se toman atribuciones que no les corresponde, así es este medio”, añadió.

