En la pasada ceremonia de los Premios Óscar 2022, se vivió uno de los momentos más tensos, mediáticamente hablando, de lo que va del año. Como se recuerda, Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock después de que este último hiciera una broma relacionada a su esposa y su corte de cabello, lo que dejó congelado tanto al público como al comediante.

Los internautas aplaudieron la reacción de Rock frente al golpe de su colega, pues en vez de responder agresivamente solo articuló unas palabras en calma; sin embargo, esto no estaría relacionado con su tipo de personalidad o algo similar.

En 2020, Christopher Julius Rock fue diagnosticado con trastorno de aprendizaje no verbal, lo que justificaría su accionar al recibir el puño de Smith en su rostro.

Chris Rock es un comediante, actor, guionista, productor y director de cine estadounidense (Foto: Chris Rock / Instagram)

EL TRASTORNO DE CHRIS ROCK

Hace algunos años, un amigo del comediante le deslizó la idea de que podría tener Asperger. Esto le generó gran curiosidad e hizo que inmediatamente se sometiera a diversas pruebas que dieron como resultado un trastorno de aprendizaje no verbal.

Rock ofreció un show de stand-up en el que habló con humor sobre lo que pasó en la ceremonia de los Oscar (Foto: Chris Rock / Instagram)

¿Cómo ha afectado su vida?

En una entrevista con Hollywood Reporter, Chris comentó que este trastorno le dificulta entender los signos no verbales de la comunicación, los cuales suponen hasta el 80% de las interacciones. “Lo único que entiendo son las palabras”, señalaba.

El diagnóstico lo ayudó a comprender por qué a veces se tomaba las cosas demasiado literales o por qué no entendía lo que estaba sucediendo; aunque también resaltó en que cierta forma esto es positivo para su carrera.

“Por cierto, todas estas cosas son geniales para escribir chistes, pero no son geniales para las relaciones personales”, confesó.

“Siempre lo he asociado a ser famoso. Cada vez que alguien me respondía de una forma negativa, pensaba ‘da igual, están respondiendo así a algo que tiene que ver con quién creen que soy’. Ahora me doy cuenta de que era yo”, añadió.

Este trastorno le dificulta entender los signos no verbales de la comunicación (Foto: Chris Rock / Instagram)

La relación de su trastorno con el percance en los Premios Oscar 2022

El trastorno que padece podría ser la razón de por qué no parecía comprender lo que pasaba cuando Will lo enfrentó en el escenario y el por qué no esquivó el golpe. En todo momento se mantuvo sereno, tanto antes y después de la cachetada, así como cuando Smith le gritó que no mencionara a su esposa. Si bien esto no está comprobado, podría ser una buena explicación teniendo en cuenta como el diagnóstico afecta su vida cotidiana.