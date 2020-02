Diego Chávarri hizo fuertes declaraciones en ‘El valor de la verdad’ y confesó que Ximena Peralta, sobrina de Jefferson Farfán, fue su “amiga con derechos”.

“¿Ha sido Ximena Peralta tu amiga con derechos?”, fue la pregunta que le formuló Beto Ortiz, a lo que el exchico reality respondió que ‘SÍ’.

“La conocí cuando estábamos en ‘Combate’, en ATV, pero ahí no pasaba nada porque creo que salía con uno de los chicos de ahí. Pero de ahí, comenzamos a conversar, es súper buena onda, te juro que no te aburres con Ximena, es chévere. Comenzamos a conversar, me la cruzaba tanto, y tanto que coincidíamos comenzamos a salir”, contó el popular ‘Diablito’.

“Nos hemos juntado un montón de veces, nos veíamos seguidos. A veces ella hacía sus cosas y yo me iba a casa”, agregó.

