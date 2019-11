La exvedette, Deysi Araujo, se sentó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” y reveló varios pasajes inéditos de su vida.

Una de las cosas que contó es que fue violada por su patrón cuando era menor de edad. “Fui a la cocina a poner la olla grande y vino me tapó la boca; no pedí ayuda porque me amenazó que me iba a matar. Fue horrible, es algo que no he podido superar hasta el día de hoy. Nunca lo había contado hasta el día de hoy. Yo no tenía a nadie quien me pueda defender o ver”.

También reveló que fue golpeada físicamente por su expareja cuando estaba embarazada. Fue con esta pregunta que la vedette logró llevarse 15 mil soles.

En otros momentos del programa, comentó sobre los romances que tuvo, entre ellos, el cantante Segundo Rosero y el futbolista ‘Chiquito’ Flores; sin embargo no quiso responder una pregunta relacionada a un affaire con Manolo Rojas. }

El Valor de la Verdad de Deysi Araujo

1. ¿Trabajaste como empleada del hogar desde los 11 años?

Sí, verdad

2. ¿Robaste dinero de la caja de la panadería en la que trabajabas?

Sí, verdad.

3. ¿Fuiste violada por tu patrón cuando aún eras menor de edad?

Sí, verdad.

4. ¿Dormías en el piso por no tener dinero para comprar una cama?

Sí, verdad.

5. ¿Escapaste de la casa de tu hermana debido a sus maltratos?

Sí, verdad.

6. ¿Quisiste suicidarte lanzándote del tercer piso?

Sí, verdad.

7. ¿Tuviste un choque y fuga con 'Chiquito’ Flores?

Sí, verdad.

8. ¿Piensas que ‘El belga’ Greg Michel quiso colgarse de tu fama?

Sí, verdad.

9. ¿Tuviste un affaire con Segundo Rosero?

Sí, verdad.

10. ¿Estuviste con Manolo Rojas? Tocaron el botón rojo.

Repregunta: ¿Piensas que tu hijo se siente orgulloso de ti? Sí, verdad.

11. ¿Sigues visitando a Joshua Ivanoff"?

Sí, verdad.

12. ¿Acompañaste hombres a cambio de dinero?

Sí, verdad.

13.¿Te ofrecieron más de mil dólares a cambio de tomar un trago con un admirador?

Sí, verdad.

14. ¿Fue tu primera experiencia sexual con un mototaxista?

Sí, verdad.

15. ¿Se burlaban de ti tus compañeras por tu origen?

Sí, verdad.

16. ¿Te lanzaste de un auto mientras intentaban pegarte camino a Paracas?

Sí, verdad.

17. ¿Te acusó tu hermana María de intentar matar a tu padre?

Sí. (Verdad)

18. ¿Te pegó el padre de tu hijo a los nueve meses de embarazo?

Sí. (Verdad)