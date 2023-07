La productora Cathy Sáenz reveló la razón detrás de la ruptura de su amistad con el cantante Christian Domínguez. Durante una entrevista en el podcast “Soy Gianotti”, Sáenz compartió cómo un malentendido en su programa “Mujeres al Mando” afectó su relación con el reconocido artista.

En uno de los segmentos del programa, Cathy Sáenz emitió opiniones sobre Pamela Franco, quien en ese momento era pareja de Christian Domínguez. Estas opiniones se basaban en rumores y chismes sobre la pareja, a pesar de que Cathy no conocía personalmente a Pamela. Esto provocó un distanciamiento entre la productora y el cantante.

“Me acuerdo que estando en ‘Mujeres al Mando’, es algo por lo que yo le pedí disculpas a él y a Pamela, su actual esposa, es que salió este chisme en el que Pamela y él habían tenido un encuentro y que él seguía aún con la Chabelita, el hacer espectáculos me empujó a hacer opiniones de Pamela que yo a Pamela no la conocía”, explicó Cathy Sáenz durante la entrevista.

Cathy se arrepiente de haber rajado de Pamela

Ante la situación, Cathy Sáenz se arrepintió de sus comentarios poco fundamentados y decidió disculparse con la pareja. Aunque siguen saludándose con cariño, Sáenz reconoce que el vínculo de amistad con Christian ya no es el mismo y se esfuerza por demostrar que aún lo estima como amigo.

“A pesar de que se siguen saludando con mucho cariño, siento que fue un momento en que se quebró nuestra relación. Yo trato de que él sienta que yo aún lo estimo, más allá de lo que él haga”, agregó Cathy Sáenz sobre su amistad con el cantante.

A pesar de este episodio, la productora sigue valorando la amistad que compartió con Christian Domínguez y muestra su deseo de mantener un vínculo positivo con él en el futuro.

