El exchico reality Elías Montalvo reapareció en las redes sociales tras anunciar, días atrás, que se iba a alejar debido a las fuertes críticas que estaba recibiendo.

El miércoles 9 de marzo, el exparticipante de Esto es guerra comparitó un video en Instagram Stories y mandó un contundente mensaje: “Sé que nadie me extrañó, pero ya volví”.

De inmediato, Elías Montalvo agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han expresado desde que decidió alejarse de las redes: “No saben cuánto me alegra y emociona leer sus mensajes bonitos, llenos de buena vibra, con amor y sinceridad, que todo lo bonito y bueno que desean se les regrese por mil”, escribió.

¿Qué pasó con Elías Montalvo?

Durante los primeros días de marzo, Elías Montalvo se mostró muy afectado en Instagram, donde compartió un video llorando, y anunció que se alejaría para recuperarse de las críticas: “Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”, comentó el exchico reality.

