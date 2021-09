Elías Montalvo volvió al set de ‘Esto es Guerra’ luego de sufrir una terrible caída durante una competencia del programa, motivo por el que tuvo que ser llevado de emergencia a la clínica local.

En primer lugar, el tiktoker manifestó con detalles lo que sintió en el preciso momento que ocurrió todo este hecho en el reality. Asimismo, no dudó en contestarle a los detractores.

“Lo primero que siempre me ha enseñado mi familia son los valores, el valor que tengo en mente es siempre ser honesto y no hacerle daño a nadie. Entonces, lo primero que quise decir es que estaba bien, porque mucha gente empezó a decir cosas que no eran ciertas”, comenzó diciendo.

“Me perjudicaron a mí y a mi familia, al ver tantas veces las imágenes en pantalla, era muy doloroso para ellos y para mí”, agregó.

En ese sentido, Elías Montalvo evitó señalar culpables y afirmó que estos errores pasan, y más que nada en televisión.

“Quise dar el mensaje de que la gente sepa que estoy bien. Era el momento de pensar que yo estaba bien y no culpar a nadie más. En la vida puede pasar un error, todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es que el programa siempre estuvo a mi lado”, finalizó diciendo en ‘En boca de todos’.

