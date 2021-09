Durante el programa “Amor y fuego” del martes 28 de septiembre, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Lucy Bacigalupo y su hija Andrea Zubiaga Bacigalupo.

Y es que luego que se dio a conocer que Lucy Bacigalupo debería 16 mil dólares por el departamento donde vive, la actriz y su hija arremetieron contra ‘Peluchín’ y sus seguidores en las redes sociales.

“Lucy y su hija pueden guardarse sus palabras donde no les caiga el sol. Nosotros no tenemos culpa alguna ni responsabilidad de que nos busquen a nosotros, nosotros saquemos el tema porque se trata de ti, de una persona pública, y hemos escuchado tanto su versión para luego ir a tu casa y darte todos los minutos del caso necesarios”, señaló Gigi Mitre.

“¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Porque les dimos cabida? O sea, tú nos vas a decir a nosotros a qué le damos cabida y a qué no”, agregó.

Rodrigo González, por su parte, aseguró que no el culpable de la situación de Lucy Bacigalupo: “A mí me dijo de mari*** para abajo [...] yo no tengo la culpa que tu madre sea amorosa, yo no tengo la culpa que ustedes estén buscando las cosquillas para quedarse en una casa, yo no tengo la culpa de que ustedes coman chancho y eructen pavo”.

El conductor también arremetió contra la hija de Lucy, Andrea Zubiaga: “Si tú eres una corriente, vulgar, maleducada, sin clase y ordinaria, yo creo que ya estás tarde porque se ve que lo que se hereda no se hurta, ya se ve de donde vienes porque tu madre tiene las mismas reacciones, ya estás tarde para que te eduquen, pero anda a otro lado a liberar la basura que tienes dentro, porque en nuestra plataforma y con nuestros seguidores es el lugar incorrecto”.

Amor y fuego - Rodrigo González responde - diario OJO

Fuente: Willax TV

