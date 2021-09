¡Qué forma de volver a la sección de espectáculos!. La actriz cómica, empresaria y anteriormente postulante al congreso, Lucy Bacigalupo, es denunciada por deber 16 mil dólares de alquiler, por una casa ubicada en una zona exclusiva del Callao.

El representante del dueño del inmueble, Ramón López, aseguró que la actriz cómica vive en la casa sin contrato alguno desde hace un año y que se puso en contacto con ella para que deje la vivienda ante la falta de pagos.

“Ella ha estado por más de seis años en la casa, siempre se ha atrasado, pero yo le he dado facilidades”, fue lo que dijo Ramón López en la nota informativa del programa “Amor y Fuego”. Sin embargo ante esa declaración, Lucy Bacigalupo no se quedó callada: “Ayer yo dije que no le iba a pagar por los males, pero lo dije por la cólera. Pero sí le voy a pagar”.

El problema no tuvo solución en vivo. Pero la actriz cómica invitó a la SUNAT a poner cartas en el asunto, porque según ella, los arrendadores no tributan. Ante ello “Peluchín” le dijo: “no pueden sacar ventaja, de eso” en relación con que no hay comprobantes de pago.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Fabián Ríos muestra recuperación

Se recupera de la COVID-19