A veces, incluso las mejores intenciones se desordenan y muestran lo frágil y fascinante que puede ser el teatro cuando todo parece salirse de control.

En Peter Pan hasta las patas, Emanuel Soriano, Patricia Barreto, Gisela Ponce de León, Christian Ysla, Bruno Odar, Manuel Gold y otros actores muestran cómo del caos también puede nacer algo inolvidable, como la risa, el juego y esa chispa que nos invita a creer otra vez.

Bajo la dirección de Paloma Reyes de Sá y la producción de Los Productores, cada accidente, olvido y vuelo fallido en escena se transforma en una oportunidad para reencontrarnos con lo imperfecto y con nosotros mismos. La temporada va hasta el 14 de diciembre pero, a pedido del público, se extenderá a partir del 15 de enero.

Diario Ojo conversó con Emanuel Soriano sobre esta experiencia, en la que interpreta un personaje distinto a los habituales y reflexiona sobre el arte de habitar el caos desde la comedia.

1. En una obra donde todo “sale mal” como Peter Pan hasta las patas, ¿qué implica para ti interpretar el caos en escena sin perder el control? Tiene que ver con los ensayos. Ensayamos tres meses casi todas las mañanas y yo además trabajé con el arnés para los vuelos. Paloma Reyes de Sá es muy capa, sabe ensamblar todo. La obra es de la compañía británica Mischief, que ya tiene esta fórmula de que las cosas salgan mal. Sabíamos que iba a ser graciosa, pero no que iba a funcionar tan bien. Y también está el timing de la comedia, los silencios, los remates, dejar que pasen las cosas.

2. ¿Cómo manejan el silencio cuando el público no reacciona como esperan en una comedia? Este año he hecho dos comedias y he sido muy feliz haciéndolas, y no hemos tenido esas reacciones. Eso me ha pasado más en obras dramáticas donde la gente a veces se ríe en momentos dramáticos y no en los cómicos. Creo que también tiene que ver con nuestra idiosincrasia que a veces nos cuesta expresar lo que sentimos. Pero cuando algo nos divierte, somos muy efusivos. Y en esta obra el público participa orgánicamente, incluso los adultos hablan o comentan, cosa que no pasa normalmente.

3. ¿Qué relación tenías con la historia de Peter Pan y cómo cambió al asumir este personaje pero en comedia? Feliz de que Paloma me diera el personaje. Ya venía preparado por Un robo hasta las patas porque ahí trabajaba con arnés. Con Peter Pan ya había tenido un acercamiento en una obra del 2016 en la que Manuel Gold era Garfio y yo era el hermano menor. Esta versión me llevó a revisar todo eso y a jugar desde el metateatro, somos los actores haciendo de actores que interpretan Peter Pan. Ha sido genial encontrar esas capas.

4. En la obra vemos errores, frustraciones, que normalmente ocurren tras bambalinas, pero que esta vez son expuestas. ¿Has vivido algo parecido en tu carrera? ¿Cómo manejan los actores esos momentos? Uf, tantas cosas. Nunca algo tan caótico, pero sí dificultades, compañeros que se van a tres semanas del estreno, usar prompter, sostener al otro cuando se le va el texto. También hay bromas en escena y algunas funcionan, otras no. Y existe algo muy bonito, que los elencos se vuelven familias. A veces los procesos nos confrontan, como en Pájaros, donde los personajes peleaban y eso nos pasó como compañía. Ese caos nos llevó a encontrarnos de otra forma y hacer la obra desde un lugar más vulnerable.

5. ¿Hasta qué punto el profesionalismo puede sobreponer tensiones entre actores para que el público sienta calidez y conexión en escena? Depende mucho de las personalidades. Muchos directores dicen que lo más difícil es armar el elenco, no solo elegir quién hace qué personaje, también juntar personalidades que funcionen. Hay mucho ego, y eso hay que saber llevarlo. Yo creo que el protagonista es la historia, el elenco completo. Un director también prioriza el ambiente laboral, son tres meses de temporada, y cada uno aprende con quién se siente cómodo y con quién no. Es muy energético también.

6. Mencionaste que cada personaje deja algo. ¿Con qué rasgos de Peter Pan te identificas? Definitivamente con el juego. Me encanta. Y con lo absurdo, lo tonto. Es un humor que se burla de uno mismo, no del otro. También con la picardía, esto de hacer chacota por debajo. Y que es valiente y conquistador. Me ha gustado interpretar a Peter Pan desde todos esos lugares.

7. ¿Qué función cumple la fantasía en la adultez y qué importancia tiene aprender a reírnos de nosotros mismos?Este año descubrí que hay que darle lugar a nuestra estupidez en el mejor sentido, equivocarnos, jugar. Es angustiante verla en cargos de poder, pero en el arte es sanadora. Esta obra te invita a resignificar el error: “hacer del tropiezo un paso de baile”. El caos es necesario para el orden. Vivimos en un mundo lleno de miedo y sobreinformación; Peter Pan te invita a creer. Yo tengo una frase: creo de creer y creo de crear, porque creyendo empiezas a crear.

8. Para cerrar, ¿qué te gustaría que el público sepa sobre los proyectos que vienen y sobre ti como artista? He disfrutado mucho hacer comedia y encantado de seguir haciéndola. El año pasado terminé una formación en terapia de artes expresivas y ahora enseño actuación para la cámara; en verano habrá talleres en Arte y Escena para adolescentes y adultos. Estoy rodando una peli independiente que se llama Muerte en el Festival y el próximo año aún se está armando. Que se animen a los talleres y a seguir disfrutando el teatro.

El elenco de Peter Pan hasta las patas reúne a Emanuel Soriano, Patricia Barreto, Gisela Ponce de León, Christian Ysla, Bruno Odar, Francisco Luna, Manuel Gold, Nico Ponce, César García y Giuliana León, quienes dan vida al caótico grupo de actores rumbo al País de Nunca Jamás.

La temporada va hasta el 14 de diciembre, pero se abrirán más funciones al regreso de fiestas, desde el 15 de enero, en el Teatro Claretiano (Av. de los Precursores 125–127, San Miguel).

Las funciones son viernes 8:30 p.m., sábados 5:00 y 8:30 p.m. y domingos 7:00 p.m. Entradas en losproductores.pe, Joinnus y boletería del teatro.