El cantante EMIL anunció que viene preparando una serie de sorpresas para su próximo espectáculo musical, que se realizará el 13 de noviembre en la discoteca Lumma de Miraflores.

En esta presentación compartirá escenario con la influencer Milenka Nolasco y el cantante urbano Lorduy con el cual presentará su último Piola de Flow Remix. Las entradas ya están disponibles en www.vaope.com.

EMIL describe este evento como una propuesta íntima, pensada para todos los amantes de la buena música. Actualmente, el artista se encuentra totalmente enfocado en su carrera y viaja constantemente a México y Colombia, países donde ha recibido excelentes críticas por su aporte a la música urbana.

Durante el show, EMIL presentará su nueva propuesta musical, Piola de Flow Remix, su último trabajo musical en complicidad con Lorduy, la nueva sensación de la música colombiana y además aprovechará para presentar su renovado repertorio que ha lanzado en los últimos meses y que lo han consolidado como una figura en ascenso dentro del género.

El cantante afirma que este espectáculo será una experiencia completa, llena de energía y emoción.

En esta ocasión, contará con la participación especial de Milenka Nolasco, reconocida influencer que ha conquistado las redes sociales y que ahora incursiona en la música, tanto de manera independiente como junto a EMIL. El público podrá disfrutar de principio a fin de un show dinámico, cargado de novedades y talento.

Por su parte, Lorduy, joven promesa colombiana del R&B y hip hop, llegará desde la tierra del café para compartir escenario con EMIL. El artista es conocido por haber sido parte del éxito de Piso 21, una de las agrupaciones más populares del momento en la música urbana.

EMIL asegura que este concierto íntimo estará lleno de sorpresas, y será una oportunidad para mostrar todo el trabajo que ha venido desarrollando con esfuerzo, pasión y el apoyo incondicional de sus fans. La cita es este 13 de noviembre en Lumma de Miraflores. Entradas disponibles en www.vaope.com