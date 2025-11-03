El reconocido productor y pianista Sergio George, ganador de múltiples premios Grammy y considerado uno de los grandes embajadores de la salsa a nivel mundial, celebrará la llegada de la Navidad en Lima con un espectáculo lleno de ritmo, emoción y espíritu festivo: “Ataca Sergio! Christmas Bash”.

Leslie Shaw, Son Tentación, Amy Gutiérrez y más se unen a esta gran fiesta que unirá lo mejor de estos dos grandes géneros musicales.

El show se realizará el domingo 21 de diciembre y reunirá a grandes figuras de la música peruana en una noche que promete unir corazones a través del arte.

Sobre el escenario estarán Leslie Shaw, Son Tentación, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Coty Loyola, Estrella Bereche, Orquesta Bembé, Jason Manuel, Kate Candela y Jhonatan Rojas, Acarey, César Vega, María Grazia Polanco y la participación especial de Reinas del Show quienes compartirán esta celebración junto al propio Sergio George, que estará al piano y dirigiendo en vivo la banda principal.

Más que un concierto, “Ataca Sergio! Christmas Bash” busca transmitir el verdadero espíritu navideño: la unión, la alegría y la conexión entre culturas a través de la música.

El espectáculo combinará salsa, cumbia y fusiones modernas en versiones especiales preparadas exclusivamente para esta ocasión.

“La música tiene el poder de acercarnos, de hacernos sentir parte de una misma historia. Y la Navidad es eso: compartir, celebrar la vida y dar gracias. Este show será un regalo para el público peruano, con la energía de la salsa y la alegría de la cumbia”, expresó Sergio George.

Este encuentro musical celebra la diversidad y el talento del Perú, reconociendo el valor de sus artistas y su capacidad de integrar distintos géneros bajo una misma celebración. El espectáculo invita a disfrutar de una noche inolvidable, marcada por el ritmo, la emoción y el espíritu navideño.

Fecha: Domingo 21 de diciembre

Lugar: Barranco Bar

Entradas próximamente en VaoPe.