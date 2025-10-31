Este martes 25 de noviembre, el Teatro NOS – PUCP de San Isidro será escenario de un encuentro histórico: “Voces del Acustirock: Desenchufados”, un espectáculo íntimo que reunirá a Wicho García y Pelo Madueño, dos referentes indiscutibles del rock peruano.

En un formato acústico que resalta la pureza de sus voces y la fuerza de sus composiciones, ambos artistas ofrecerán un viaje sonoro a través de las canciones más icónicas de sus respectivas bandas, interpretadas con una sensibilidad renovada y una complicidad que solo los años de trayectoria pueden brindar.

Wicho García, vocalista de Mar de Copas y figura clave del movimiento subterráneo peruano, junto con Pelo Madueño, ex líder de La Liga del Sueño y actualmente vigente músico en su carrera como solista, compartirán escenario en una velada donde el rock se desnuda de artificios para dejar al descubierto su esencia más humana y emocional.

El concierto contará, además, con la participación especial de la banda Zhara, que abrirá la noche con su energía fresca y su propuesta potente, consolidándose como una de las nuevas voces del rock alternativo nacional.

“Voces del Acustirock: Desenchufados” promete una experiencia diferente y profundamente emotiva: una celebración del arte, la nostalgia y la conexión entre artistas y público, en un formato que invita a sentir cada nota, cada palabra y cada historia detrás de las canciones.

Entradas numeradas disponibles en: epicshowperu.com/voces-del-acustirock

Fecha: martes 25 de noviembre

Lugar: Teatro NOS – PUCP, Av. Camino Real 1037, San Isidro