El grupo infantil argentino Pequeño Pez, que conquista a niños de toda Latinoamérica con sus canciones educativas y pegajosas, llega por primera vez a Lima con un show educativo y solidario, buscando regalar una Navidad especial a niños peruanos en situación de vulnerabilidad, este 16 de noviembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad en Surco.

Una parte de las ventas de las entradas será donada a la ONG Perú Pendiente, organización con más de doce años de labor ayudando a familias de todo el país. En esta campaña navideña, la ONG llevará alimentos, abrigo y juguetes a comunidades necesitadas, convirtiendo cada entrada al espectáculo en una oportunidad para compartir esperanza y sonrisas en navidad.

“Estamos muy felices de llegar por primera vez al Perú, un país que nos acompañó desde el inicio con tanto cariño. Queremos que las familias vivan una experiencia de encuentro, juego y música, una invitación a desconectarse de las pantallas y volver a conectarse entre padres e hijos. Además, estaremos ayudando a los niños de Perú Pendiente para que vivan una Navidad especia”, aseguran Cecilia - Galaxia e Iván - Cone, integrantes de Pequeño Pez.

¿Qué es Pequeño Pez?

Con más de 750 millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile, Pequeño Pez se ha consolidado como uno de los grupos infantiles más influyentes de Latinoamérica. Su propuesta combina arte, música y educación en un formato lúdico que conecta con toda la familia. A través de canciones, teatro, danza y títeres, promueve valores como la empatía, la amistad y el cuidado del planeta, fusionando ritmos como rock, cumbia, reggae, murga y swing.

La banda fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires y recientemente firmó con Universal Music Latino, marcando el inicio de una nueva etapa de expansión internacional.

Entre sus canciones más queridas —que también interpretarán en Lima— destacan “Pez Tiburón”, “Chocolate”, “Astronauta” y “El dinosaurio Romario”, temas que forman parte de su más reciente disco “Al Agua Pez”, lanzado este 2025.

Una experiencia para toda la familia

El espectáculo forma parte de la gira iberoamericana por los 10 años del grupo, y busca reconectar a las familias con la magia del arte en vivo. Promete una tarde mágica, llena de música en vivo, teatro, títeres y diversión para grandes y chicos.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket, con precios desde S/ 41.50.