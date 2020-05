La actriz peruana Emilia Drago dio una linda noticia este lunes por la mañana. Anunció que hoy dará a luz a su segunda hija, producto de su relación con el también actor Diego Lombardi.

Emilia Drago compartió la foto de ambos saliendo muy temprano rumbo a la clínica donde daría a luz a Larita, nombre que llevará su pequeña.

“¡Hoy es el día! Conoceremos a Larita y no puedo con la emoción y los nervios. Así que deséenos toda la suerte y buena onda del mundo. Contando las horas para verte, Larita. @diegolombardi9”, escribió Emilia Drago.

Por su parte, su esposo también se ha mostrado emocionado. “Ya no falta nada. En ese momento estábamos saliendo de la casa, pero ahora estoy esperando porque no me dejan entrar a salan de parto. ¿Qué hacer para mantener la calma? Jajajajaja”, escribió.

Emilia Drago dará a luz en pleno estado de emergencia por el coronavirus, pero estamos seguros que todo saldrá bien.

