¡Bomba! La integrante de Alma Bella, Emily Vargas, dijo no estar sorprendida con que Josimar Fidel esté envuelto en otro escándalo por presunta infidelidad, pues hace algún tiempo atrás quiso conquistar a una excompañera que tenía pareja.

“Conozco a Josimar como artista de años y es un gran cantante. La verdad, ha pasado tanto con él, que ya nada me sorprende. En este medio todo se sabe, por eso prefiero no opinar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la bailarina no quiso revelar el nombre de la joven que habría sido ‘afanada’ por el ‘Rey de la salsa perucha’, pero sí confirmó que fue hace algún tiempo.

“A mí no trató de conquistarme, pero a una compañera sí, una ex Alma Bella. No recuerdo, en serio, pero creo que por eso ella no le hizo caso”, expresó.

Sin embargo, Vargas manifestó su admiración hacia Josimar, pues pese a la malas decisiones en su vida personal, eso no quita que sea un buen artista.

“Es un excelente cantante y su vida personal o decisiones no acertadas no acompaña a la gran carrera que ha forjado a través de los años. Le costó mucho esfuerzo”, finalizó diciendo a Trome.

