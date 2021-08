¡Fuertes declaraciones! María Fe Saldaña, pareja de Josimar Fidel, decidió romper su silencio y se pronunció sobre el escándalo que se ha desatado, luego que una mujer asegurara haber tenido un encuentro íntimo con el salsero en Estados Unidos.

Y es que recordemos que Diana Noriega, de 21 años de edad, mostró para el programa de Magaly Medina, varios chats privados que tuvo con el artista peruano previo a su encuentro.

“Yo pasé una noche con el rey de la salsa, Josimar... Este encuentro se dio cuando fui festival peruano, llegué cuando Josimar estaba cantando, me pongo a grabarlo en Instagram y lo etiquetó, no pasaron dos minutos y me dice: ‘saludos, ven al escenario’... Me da su número y me manda su ubicación para encontrarnos en el hotel”, comentó la joven.

Frente a ello, la entonces pareja del ‘Rey de la salsa perucha’, Maria Fe Saldaña, quiso mantenerse al margen de la presunta infidelidad, pero sí decidió borrar todas las fotos que tenía con Josimar en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, días después, la joven volvió a utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores un reflexivo mensaje. “El señor te guardará en completa paz, no te rindas”, se logra leer en la imagen. ¿Será una indirecta para el salsero?

