Esta semana comenzó a viralizarse en redes sociales un video de octubre donde Andrés Hurtado invitar a salir del set de su programa al presidente del restaurante Brisas del Titicaca, Pedro Cornejo.

El empresario decidió pronunciarse al respecto luego de él ofreciera una beca completa de danza a un beneficiario de un caso social del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Como se recuerda, el conductor de televisión calificó de ‘payasada’ el ofrecimiento del representante de la asociación cultural y tildó de ‘bestia’ a su asistente de producción en plena transmisión en vivo.

Respuesta del empresario

Entrevistado por La República, Pedro Cornejo dijo haberse sentido humillado por parte del conductor de Panamericana TV. Además, mostró el documento donde Andrés Hurtado - a través de su producción - tenía conocimiento de que se regalaría una beca de danza.

“Yo recibí una carta formal de la producción de ese programa en la cual me pide una beca, la llevé al programa y él pensaba que íbamos a hacer una colecta en el Brisas, pero no fue así (...) Cuando yo salí del canal, su equipo de producción me dijo ‘no sé que le ha pasado’. No reaccioné porque no pensaba ponerme a la altura de él”, reveló el representante”, expresó.

Tras el bochornoso incidente, Pedro Cornejo le pidió a Andrés Hurtado que recuerde de dónde viene. “Que se baje de las nubes donde él cree que está, le falta humildad”, finalizó.