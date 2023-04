El modelo español Fabio Agostini se sincero en una entrevista con el programa “COM FM”, que conducen los excombatientes Mario Irivarren y Fabianne Hayashida. El “Galáctico” sorprendió al revelar a que se dedicaba antes de convertirse en uno de los chicos reality más asediados en la TV peruana.

Antes de ingresar a ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, el hermano de Bruno Agostini contó que se desempeñaba en dos trabajos. Durante el día trabajaba como lava platos en un restaurante en Londres y por la noches, era barman.

¿En que trabajaba Fabio Agostini?

“A los 18 años me fui a Londres, me quise buscar la vida a lo loco (…) Trabajaba de barman, por la noche sirviendo copas y por el día trabajaba en un restaurante fregando platos” , dijo Fabio Agostini.

“Me quise buscar la vida a lo loco (…) Quería vivir experiencias nuevas, salir de mi zona de confort, pasarla jodido. Yo estaba en la isla con todas las comodidades”, agregó.

Sin embargo, Fabio Agostini reconoció que le fue muy mal en Inglaterra y por eso decidió volver a Canarias, España con su familia. “La pasé muy mal en Londres, mi padre me ayudó una que otra vez (…) Estuve cuatro meses, había un frío asqueroso, todo caro, la comida horrible, Inglaterra no me gusto”, describió.