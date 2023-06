No todo es color de rosa. Antes de alcanzar la popularidad y de ser uno de los rostros más conocidos de los realities, Jota Benz reveló que vivió episodios difíciles durante su niñez. Cuando era un pequeño, el novio de Angie Arizaga y su familia enrumbaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

“Nos fuimos solos, como refugiados a buscar asilo y a empezar de cero... Dormíamos en camitas simples y venía una van que nos llevaba a bañarnos dos veces a la semana. Nos llegaba la comida una vez a la semana” , contó el exguerrero de 30 años de edad.

¿En qué trabajó Jota Benz antes de ingresar a la TV?

Posteriormente, él y su familia se mudaron a Canadá en busca de nuevas oportunidades, pero lamentablemente la situación no mejoró. Ante ello, José Luis Benzaquén decidió apoyar en los gastos del hogar a su madre y comenzó a trabajar como reciclador a los ocho años de edad.

“Logramos alquilar un departamento sin nada de muebles. En ese país, un lunes y jueves pasan los camiones recogiendo la basura. Entonces, nosotros ya sabíamos que esos días no podíamos hacer planes porque teníamos que salir a ver lo que la gente había botado y cerciorarnos si nos servía algo, y luego llevarlo a la casa . Yo tenía 8 años”, indicó el hermano del ‘Tiburón’ Assereto.

“Yo trabajo y pago mis cosas desde los 12 años. A mí me ha tocado cuidar gente de tercera edad, me ha tocado trabajar en construcción, me ha tocado laborar de madrugada. He trabajado como todas las personas comunes y corrientes . Tengo eso como experiencia y siento que me ha ayudado a saber el valor del dinero, y no simplemente a derrocharlo”, dijo en una entrevista que tuvo con Infobae.

Actualmente, tiene una relación con Angie Arizaga, con quien tendría planes de matrimonio.