La temporada de verano suele ser un momento en el que muchas personas se aventuran a probar nuevas experiencias, sobre todo relacionadas con el deporte y el aire libre, aprovechando el buen clima.

En ese contexto, las experiencias de aventura se convierten en una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan salir de la rutina, generar recuerdos memorables y comenzar el verano con energía, cuidando tanto el cuerpo como la mente.

Esta búsqueda de experiencias activas y significativas es parte del estilo de vida de Hugo García, celebridad que destaca el valor del deporte y la aventura como herramientas de equilibrio personal. “A lo largo de mi vida, la actividad física siempre ha estado presente, tanto en mis primeros años en televisión como hoy en mis redes sociales. Estas experiencias me generan una alegría distinta, porque puedo divertirme, sentir adrenalina y, al mismo tiempo, cuidar mi cuerpo y mi mente en entornos naturales”, señala el embajador oficial de Natura y rostro del perfume Kaiak Aero.

Por ello, Hugo comparte tres experiencias de aventura que forman parte de sus planes para este verano y que invitan a mantenerse en movimiento y en conexión con el entorno y el viento:

Wingfoil: una disciplina que combina viento, mar y equilibrio. Deslizarse sobre el agua impulsado por el aire requiere lectura constante del entorno, fijándose hacia donde se dirige el aire y cómo se comporta la marea, convirtiendo cada sesión en una experiencia dinámica y de conexión directa con la naturaleza.

una disciplina que combina viento, mar y equilibrio. Deslizarse sobre el agua impulsado por el aire requiere lectura constante del entorno, fijándose hacia donde se dirige el aire y cómo se comporta la marea, convirtiendo cada sesión en una experiencia dinámica y de conexión directa con la naturaleza. Surfear: una disciplina que combina paciencia, equilibrio y lectura constante del entorno. Cada ola representa un reto distinto y fortalece la relación con el mar, promoviendo una conexión consciente con la naturaleza y sus ritmos.

una disciplina que combina paciencia, equilibrio y lectura constante del entorno. Cada ola representa un reto distinto y fortalece la relación con el mar, promoviendo una conexión consciente con la naturaleza y sus ritmos. Downhill: práctica que exige técnica, concentración y atención plena. Descender por rutas naturales en bicicleta “montaña abajo” se convierte en una experiencia única en emociones, donde el movimiento, la velocidad y el entorno marcan cada tramo del recorrido y el aire genera resistencia en el camino hacia la meta.

Estas experiencias reflejan una forma de vivir el verano desde el movimiento, la exploración y el contacto directo con la naturaleza. Actividades que no solo implican ejercicio físico, sino también concentración, disfrute del entorno y una pausa consciente frente al ritmo acelerado del día a día. Para muchos, este tipo de planes se convierte en una manera de reconectar consigo mismos y empezar el año con una energía distinta, lejos de la rutina urbana.