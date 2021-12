El 9 de diciembre del 2021 será recordado como uno de los días más tristes debido a que falleció Carmen Salinas, considerada una de las actrices más representativas de México y figura ícono del cine mexicano. Cuando se confirmó su muerte muchos de sus colegas emitieron sentidas frases hacia la actriz aunque las palabras del actor Eric del Castillo incomodaron mucho a los fanáticos de la recordada “Corcholata”.

Eric del Castillo es uno de los actores más reconocidos en México por haber sido parte de importantes producciones de teatro y de la televisión. Sin embargo, su trayectoria va más allá y también ha participado en películas que se ganaron el respaldo del público.

Actualmente, también es director, guionista y argumentista cinematográfico que lo han hecho un gran profesional en esos ámbitos gracias a su larga trayectoria en el mundo de la actuación y que hasta ahora continúa trabajando. Pero no solamente ha demostrado tener talento para el arte escénico, pues, también postuló como jefe delegacional de Tlalpan por el Partido Acción Nacional en el 2003.

Eric del Castillo pertenece a la llamada Época de Oro del cine mexicano (Foto: Captura de Imagen Televisión)

Una de las actrices que también incursionó en la política fue Carmen Salinas quien logró ser diputada plurinominal del PRI en el 2015. Precisamente, cuando falleció la recordada actriz Carmen Salinas quien también dio que hablar fue el actor Eric del Castillo por sus comentarios.

ERIC DEL CASTILLO Y EL HOMENAJE MÁS POLÉMICO A CARMEN SALINAS

Eric del Castillo quiso demostrar lo brillante que era Carmen Salinas y expresó algunas frases que no cayeron bien en los fanáticos de la actriz. Debido a esto, el actor explicó lo ocurrido.

“Me criticaron porque comenté, pero tengo toda la razón del mundo, Carmelita (Salinas) no fue una gran belleza, no tuvo un cuerpo escultural; sin embargo, tuvo la inteligencia suficiente para triunfar en esta carrera en todos los sentidos”, expresó en el programa De primera mano.

La actriz Carmen Salinas fue una de las actrices más famosas en el mundo artístico. (Foto: Canal de Youtube de Carmen Salinas)

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE ESCRIBIÓ ERIC DEL CASTILLO?

Un día después de la muerte de Carmen Salinas, el actor Eric del Castillo señaló que México se iba quedando sin figuras en el mundo de la actuación. Esto lo dijo en una llamada telefónica para el programa “Sale el Sol”, según Infobae.

“Reconozco en ella a una gran mujer, supo acomodarse dentro del ambiente artístico con inteligencia, talento, amistades, en fin, una mujer muy inteligente aparte de sus grandes dotes como artista, como actriz, sobre todo su poder de comunicación, se hizo querer por todo mundo”, expresó.

Pero eso no fue todo, pues, también recordó otras conversaciones que tuvo con la recordada actriz.

“Tengo poco que decir de ella, en el sentido de que tuve muy poco contacto con ella, es curioso que con una carrera tan larga como la mía estoy tratando de forzar mi mente para ve si trabajamos juntos alguna vez y no recuerdo (…) Tuvimos una pequeña discusión respecto a los candidatos, cuando Vicente Fox y el PRI, pero fuera de eso no recuerdo señaló.

¿DE QUÉ MURIÓ LA ACTRIZ CARMEN SALINAS?

La actriz Carmen Salinas dejó este mundo el 9 de diciembre a consecuencia de un derrame cerebral el cual fue producido por una hipertensión, según informó el portal Milenio.

Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre la estrella de las telenovelas fue trasladada de emergencias a un hospital luego que se desmayara en su casa, pero lastimosamente murió a los 82 años.

Por su parte,El Heraldo, sostiene que la actriz sufrió la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, casi siempre en una arteria lo cual genera un sangrado interno y a los alrededores del encéfalo, que es la parte del sistema nervioso central en el cráneo.