Erick Delgado se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública tras ser denunciado por su expareja, Guisselle Vacarela, quién asegura que el exarquero de la Selección peruana ha decidido reducir la pensión de alimentos a su hijo a quién no ve hace más de un año.

La madre de su hijo reveló que la relación con el exarquero de Sporting Cristal fue algo tóxica. Además denunció que Delgado la agredió físicamente.

“Él siempre lograba manipularme de alguna forma, de hacerse la víctima (...). Una vez no accedí a tener relaciones con él y por eso comenzó a pegarme con la cartera y me jalo los pelos. Yo incluso fui a la comisaria pero justo me hablo su psicóloga y me convenció de no hacerlo, ella es parte de su manipulación”, indicó la madre del niño.

El arquero aduce que a la fecha se encuentra desempleado y por eso solo puede abonar 500 soles para el menor.

“Desde septiembre prácticamente mantengo a mi hijo sola, porque los 500 soles que él deposita no alcanza ni para la leche. Se que Erick no vive de su sueldo, hace poco me enteré que vendió un departamento, así que él tiene para pagarle una pensión digna a mi hijo”, concluyó.

