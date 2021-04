El actor Erick Elera fue entrevistado en el programa “Estás en Todas” y recordó un episodio con Nataniel Sánchez cuando ambos trabajan en la recordada serie “Al Fondo Hay Sitio”.

Erick Elera reveló que una vez le dio un beso a Nataniel Sánchez sin su permiso. Esto sucedió luego de una discusión y mientras grababan “Al Fondo Hay Sitio”, sin embargo el beso no estaba pautado.

“Una vez estábamos discutiendo y la chata es brava, ella me reclamaba que por acá, que por allá, que eres un inmaduro y yo le dije: fuera de acá chibola. Para qué le dije chibola y vino detrás mío y me hablaba y hablaba”, recordó Erick Elera.

Posteriormente, Erick Elera recordó que para evitar seguir peleando fuera de la grabación, decidió darle un beso a Nataniel Sánchez mientras trabajan.

“Justo teníamos que grabar una escena, en la que yo le recogía y yo por molestar la abrace y le dí un pico y le cambió la cara y se sorprendió. Era mi forma de decir: ya no hay que pelear. Ella cuando sube al carro no sabía si pelear, si reírse, si llorar, no sabía”, contó en “Estás en Todas”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Juliana Oxenford se alista para el cumpleaños Nº 8 de su hija y muestra la decoración | OJO

Juliana Oxenford se alista para el cumpleaños Nº 8 de su hija y muestra la decoración | OJO

TE PUEDE INTERESAR