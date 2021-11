La plataforma de Instagram, fue la ideal para ver juntos una vez más a Erick Elera y Nataniel Sánchez, recordados como una de las parejas de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Esto emocionó más aún a sus seguidores, ante el anuncio del posible retorno de la serie a la Tv peruana.

Era imposible que la pareja de ficción, no recuerde algunas anécdotas de las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘Joel’, resaltó una escena donde tuvieron que repetir muchas veces una cachetada que le daba ‘Fernanda de las Casas’.

“Yo no me olvido de nada. No me olvido de las cachetadas tampoco. ¿Tú te acuerdas de la escena cuando me metiste como 20 cachetadas? (...). Un poco más y me fracturas la quijada, ¿te acuerdas?”, Fue así como el actor increpó a Nataniel por la anécdota.

La actriz explicó también cómo se dio la escena y quién tuvo la culpa: “La culpa fue de hacer la toma subjetiva, porque yo todo el tiempo medía para que (mi mano) te rebotara en el cachete (...). Te di mal, pero porque yo estaba mal posicionada, no podía mirar tu ángulo”.

