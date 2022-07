La de nunca acabar. Erick Osores le declaró la guerra al excapitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, desde que se enteró de que el amigo de Jefferson Farfán iba a cobrar como ningún otro jugador en ‘Alianza Lima’ y debido a esa filtración, el hijo de doña Peta, lo acusó de vendido.

Esta vez el escenario para los dardos de Erick Osores, no fue su canal online, sino las cámaras de Magaly Medina, que lograron obtener las declaraciones del comentarista deportivo dentro de un circo: “Hubiera sido ideal que se disculpe, no lo ha hecho, no me interesa”.

No contento con menospreciar las posibles disculpas del antecesor de Lapadula, Erick afirmó que Paolo no pisa tierra: “Personalmente, creo que Paolo vive en su nube, él está en su mundo”. Ahora qué dirá el engreído de Doña Peta, a quien, según Magaly, no le gusta que nadie le diga nada, porque está acostumbrado a que le tapen todo lo malo.

