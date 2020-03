El puertorriqueño Erick Sabater habló sobre la manga gástrica de su expareja Micheille Soifer y de cómo ha cambiado la imagen de la “guerrera”.

“¿Te digo la verdad? Yo la veo igualita. He visto la televisión. La cámara te puede subir o bajar, pero igual ella es de contextura gruesa. ¿Si creo que ella abusó de esa operación? No, está de más decir ese comentario”, manifestó el modelo.

Además, comentó que ya ha superado a Soifer y que no le mueve que ella se case con su nueva pareja, Giuseppe Benignini, el “Principito”.

“Ya hace rato pasó toda esa película. (...) Ya pasaron casi cuatro años de mi relación. (...) ¿Ya se divorció? Cuando estaba conmigo pasó lo mismo. No sé si se divorció, pregúntele a ella. A mí no ni a nadie. Ella tiene que decir si ha resuelto su tema legal. En realidad, eso hace rato debió haberse resuelto porque eso es fácil. Después de dos o tres años eso ya caduca”, dijo Sabater sobre su ex.

