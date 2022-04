Erika Villalobos abrió su corazón en una emotiva entrevista para el programa “Arriba mi gente” de Latina TV. La aún esposa de Aldo Miyashiro se mostró fortalecida luego de que la infidelidad del actor fuera el centro de atención en los últimos días.

La actriz de 47 años habló de sus planes a futuro, pues el ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz no la detienen.

“Me llama mucho la atención escribir musicales, estoy dándole vueltas sobre qué quiero escribir. Tiene que ver con mi papá, la muerte de mi papá fue un quiebre total en mi vida”; comentó Villalobos.

En ese sentido, sostuvo que no sintió peor dolor en su vida que la partida de su progenitor. Es decir, el dolor que le causó su esposo Aldo Miyashiro no se compara en nada con lo que sufrió por su padre.

“La muerte de mi papá me enseñó que vida es durísima, yo pensé que la vida era dura pero es durísima, yo nunca me imaginé sentir tanto dolor y tanto amor a la vez por alguien. No te lo imaginas hasta que alguien muy cercano fallece, como tu papá o tu mamá”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR