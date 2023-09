Érika Villalobos sobre ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz: “Pasemos la página y hay que seguir viviendo”

Érika Villalobos pide que las personas que realizan críticas hacia ella y su expareja Aldo Miyashiro, puedan pasar la página sobre el ampay del conductor de ‘La Banda del Chino’ y Fiorella Retiz.

Cabe recordar que, hace unas semanas se dio a conocer que ambos actores protagonizarán la novela ‘Perdóname’ tras las declaraciones de Fiorella Retiz sobre el conductor de TV.

“Hay que buscarse el trabajo en este país no sobra el trabajo, hay que generarse el trabajo y bueno lo que yo voy a decir ante las críticas ahora porque todo el mundo está hablando de eso, pasemos la página hay que seguir viviendo están estancados en una fecha y hay que pasar. Ha pasado mucho, vivamos, no gastemos las energías en cosas que no valen la pena ”, expresó la intérprete peruana para ‘Estás en todas’.

Además, Miyashiro aclaró que no es nada nuevo que ellos trabajen juntos, recordando todos los proyectos que realizaron cuando no tenían un romance.

“ Eso lo hemos trabajado hace un año, la idea original se ha dado hace un año y hemos trabajado el guion desde finales del año pasado, o sea no es algo que ha pasado ahorita. No es ninguna sorpresa que trabajemos juntos, hemos hecho ‘Atacadas’, ‘Función velorio’, ‘11 machos’, o sea en cada proyecto que hemos podido hemos trabajado juntos”, manifestó.

“No es nada extrañado que trabajemos juntos, ¿qué es lo extraño? Que ya no estamos juntos, que no somos pareja, bueno, somos actores, ella es actriz y vivimos de esto. Si en algún momento si alguien nos convoca seguro trabajaremos ”, agregó.

