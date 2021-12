El exchico reality Ernesto Jiménez se pronunció ante los rumores de separación de Antonella Bacco. A través de Instagram Stories, descartó estar distanciado de su esposa.

De acuerdo al portal Instarándula, los rumores separación iniciaron cuando la esposa de Ernesto Jiménez dejó de aparecer en sus redes sociales. Sin embargo, el ex ‘combatiente’ se grabó otra vez junto a Antonella Bacco para desmentir dichos rumores.

“Ernesto, ¿dónde está Antonella? Ernesto, ¿por qué no subes fotos con Antonella? Ernesto ¿ya no vivías con Antonella? Ernesto, ¿sigues con Antonella? ¿qué pasó con Antonella? Ernesto ¿por qué no hay nada con Antonella? Cuéntanos, Ernesto, Antonella, Antonella...”, dijo Ernesto Jiménez en el video.

“Ahí está, ya... la gente se pone pero... no te ven dos, tres días y ya, divorcio, se acabó por siempre, Ernesto se va a quedar con la parte de adelante de Uxa (perro) y Antonella con la parte de atrás, ¿cómo van a separar los bienes? No hay ni bienes, ahí está, ahí está”, comentó Ernesto Jiménez.

Cabe recordar que Ernesto Jiménez y Antonella Bacco se casaron en el mes de abril en una íntima ceremonia celebrada en Estados Unidos, país en el que viven en la actualidad.

