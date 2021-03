¿SE CASÓ? Mayra Couto sorprendió a sus seguidores al hablar de su “esposo” en su cuenta de Instagram. La actriz generó polémica nuevamente con un video en sus redes sociales.

Como sabemos, la actriz es muy reservada con su vida personal y con esta publicación generó mucha suspicacia entre sus fans.

“Gente, send help, que me toca cocinar hoy día. Eso es algo que a mí no me gusta ni un poco. Esta cocina es mi tormento. Mi esposo no quiere cocinar”, se le escucha decir a la recordada ‘Grace’ de Al Fondo Hay Sitio en un video.

Foto: (Captura de Pantalla/Instagram: @mayracoutoof)

“Alguien llegó y creo que es él y alguien no ha cocinado nada”, añadió.

Cabe indicar que Mayra Couto, estuvo hasta hace poco en el ojo de la tormenta por recibir un premio del Ministerio de Cultura.

VIDEO RECOMENDADO

Micheille Soifer puso a bailar a Jazmín Pinedo con su nuevo tema “La Nena”

Micheille Soifer puso a bailar a Jazmín Pinedo con su nuevo tema “La Nena” | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR