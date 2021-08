La esposa de Miguel Bayona, Rosario Mossone, decidió responderle a Janet Barboza, quien sacó cara por el supuesto empresario. Como se sabe, Rosario es la madre de los dos hijos de Bayona - actual pareja de la popular ‘Rulitos’ - y lo ha denunciado por no darle la manutención para sus hijos de 9 y 10 años desde enero del 2020.

Ante esta fuerte denuncia que se hizo en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Janet Barboza salió en defensa de su novio y desmintió que exista tal deuda.

“Jamás podría estar con un hombre que no cumple con sus hijos. Lo que te puedo decir es que Miguel tuvo una separación muy dura y tormentosa hace cinco años, él nunca tuvo una buena relación con la mamá de sus hijos porque ella siempre quiso retomar la relación”, respondió Janet Barboza para el diario Trome.

Al respecto, la madre de los hijos de Bayona expresó su indignación por lo dicho por la conductora de América TV.

“Es un tema legal, agradecería que terceras personas no tengan que decir nada al respecto. (Que no se pronuncien) Ni la pareja de Miguel u otras personas que no tengan nada que ver con el caso”; comentó a las cámaras de “Magaly TV La Firme” en la edición del 10 de agosto.

Según la denuncia, el novio de la ‘rulitos’ no paga los 1500 soles de manutención para sus hijos y adeuda 29 mil soles. Ella está a la espera que la demanda sea aceptada por el Poder Judicial de Chincha.

“Quiero que cumpla con lo hemos acordado, yo no puedo sola pagando todo .Necesito que cumpla con lo que debe”, dijo Rosario.

