Janet Barboza saca las garras y salió a defender a su novio Miguel Bayona, quien fue acusado por su expareja de no pasarle la manutención de sus dos hijos. Según contó la madre de familia en ‘Magaly TV, La Firme’, la pareja de la ‘Rulitos’ le debería un total de 29 mil soles.

Ahora la conductora de ‘América Hoy’ no se queda callada y sale para defender a su pareja de las acusaciones de su ex, pero dejo en claro nunca estaría con una persona que no cumple con sus hijos.

“Jamás podría estar con un hombre que no cumple con sus hijos, de ninguna manera. Lo que te puedo decir es que Miguel tuvo una separación muy dura y tormentosa hace cinco años, él nunca tuvo una buena relación con la mamá de sus hijos porque ella siempre quiso retomar la relación”, reveló para el diario Trome.

“Cuando Miguel empezó a salir conmigo, tras un año y medio de estar separado, el primer año no podía ver a sus pequeños porque siempre que iba a ver a los niños se lo llevaban a Lunahuaná, Pisco o Ica... Es más, lo denunciaron por querer ver a sus hijos. Luego de eso, Miguel intentó hacerse amigo de su ex y surgieron problemas porque ella no le quiere firmar el divorcio hace tiempo”, añadió en referido medio.

Asimismo, Janet asegura que Miguel Bayona no es millonario pero sí cumple con la pensión de sus pequeños todos los meses.

“Miguel está al día con sus hijos, él tiene todos los recibos y vouchers del pago, pero no solo de los colegios sino de los depósitos que le hace. Miguel no es un hombre millonario, pero es un papá que cumple”, sentenció.

