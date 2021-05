La esposa de Toño Centella, Johana Rodríguez, no se quedó callada luego del mensaje que Janet Barboza le envió en plena transmisión del programa “América Hoy” del jueves 27 de mayo.

A través de Instagram, Johana Rodríguez desató su furia contra la producción del programa de Ethel Pozo por haber intentado enfocarla cuando entrevistaban a Toño Centella.

“Definitivamente detesto cuando no respetan cuando una persona dice NO, uno les abre las puertas de su casa de lo más gentil y salen con otras cosas, la peor producción”, expresó.

En la siguiente parte, Johana Rodríguez se refirió directamente a Janet Barboza: “Se toman atrevimientos que no deberían y encima la señora conductora pone presión a sus trabajadores para que ellos hagan lo que ella quiera”.

“Deben respetar cuando dicen que no y sobre todo cuando están en una casa y a mí no me den consejos ni advertencias”, sentenció Johana Rodríguez.

¿Qué dijo Janet?

Durante el programa, Janet Barboza se dirigió a Johana Rodríguez y Toño Centella se mostró incómodo con sus palabras:

“Dile que me escuche, escúchame bien Johana, Toño Centella es mi yunta, es mi brother, es mi pinky, es como mi hermano. Entonces, te voy a pedir por favor, Johanita, que si más adelante ya no quieres nada con él, no lo engañes”, señaló la ‘rulitos’.

