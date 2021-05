El cantante Toño Centella reapareció en televisión para expresar su felicidad tras la reconciliación con su esposa. Sin embargo, durante el programa “América Hoy” del jueves 27 de mayo, Janet Barboza lanzó un polémico mensaje a Johana Rodríguez.

“Yo solamente le quiero decir una cosa a ella: tú sabes que te quiero, tú sabes que somos amigos de toda la vida, ¿ella está por ahí? Y si no está, que le cuenten”, señaló Janet Barboza durante el programa.

Ante un desconcertado Toño Centella, quien pidió que no graben a su esposa, Janet Barboza aseguró que le tenía mucho cariño al artista. En ese sentido, la ‘rulitos’ pidió a Johana que no engañe más a su pareja.

“Dile que me escuche, escúchame bien Johana, Toño Centella es mi yunta, es mi brother, es mi pinky, es como mi hermano. Entonces, te voy a pedir por favor, Johanita, que si más adelante ya no quieres nada con él, no lo engañes”, expresó.

Pero eso no fue todo, ya que Janet Barboza pidió a Johana Rodríguez que sea sincera y respete a Toño Centella en esta nueva etapa de la relación.

“(Si ya no lo quieres) dile ‘Toño, siento que el amor ya no va’, pero por favor, hay que rendirle respeto a un hombre y a un gran artista como es Toño Centella y yo estoy segura que si se han dado una nueva oportunidad es porque se lo merecen y van a llegar muy lejos”, sentenció.

Fuente: América TV

TE PUEDE INTERESAR