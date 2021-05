El programa “Magaly TV La firme” captó al cantante Toño Centella y a su esposa Johana comprando muebles para el hogar en una mueblería, lo que demostraría que están más juntos que nunca pese a que él insiste en que no han retomado su relación.

“Centella se llama el caballero, su nombre artístico será... Sí, el joven estaba ahí mismo en la tienda donde estábamos, al costado, él llevó una sala idéntica a esta, llevó un tres, dos, una butaca como esta de acá, pero la sala que llevó fue en un color cremita como este. La sala le costó 4200 soles”, dijo el trabajador de la tienda al programa de Magaly Medina.

De acuerdo al vendedor, Toño Centella y su esposa Johana también adquirieron sillas para comedor: “El comedor llevó uno que estaba acá que era tipo butaquera, no llevó el comedor completo, él llevó solo butacas ayer y cada silla le costó 500 soles (tres mil soles)”.

En total, Toño Centella habría gastado cerca de 10 mil soles en muebles: “Ah no, él pagó como 9 mil soles en efectivo, pagó el señor. Creo que llevó algo aparte más, creo que llevó una consolita. No estoy seguro, pero él llevó algo más a parte de la sala y el comedor, creo que fue una consola de acero lo que llevó si no me equivoco”.

El vendedor explicó que la primera en llegar fue Johana, quien eligió los modelos, y luego Toño Centella se acercó al lugar para pagar. “Ayer mismo, trayendo y corriendo como quien dice. Bueno, primero estaba la chica, la chica se comunicó con el caballero y el caballero llegó, ya le mostraron los muebles y los llevó”.

Reportera: ¿Ella escogió?

Vendedor: Sí, ella escogió.

Reportera: Él vino a pagar nomás.

Vendedor: Prácticamente, por así decirlo.

Fotos y videos: América TV | ATV

TE PUEDE INTERESAR