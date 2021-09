El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, reveló que evaluó ingresar a la política. El hijo del doctor Manolo Fernández había pensado lanzarse como candidato al Gobierno Regional de Ica.

“¿Serás candidato a gobernador regional de Ica?”, le preguntó un usuario en Instagram. El esposo de Karla Tarazona reveló que tras pensarlo mucho, decidió no entrar en política.

“Algo que evalúe, pero lamentablemente no puedo aceptar ser candidato, debido a que creo, debería tener experiencia y mucho tiempo para dedicar a la política, por ahora mis metas están en mi familia”, explicó Rafael Fernández.

“¿Te vas a lanzar para la alcaldía de Chincha?”, preguntó otro usuario, pero Rafael Fernández explicó que su decidió de no postular se debe a que no quiere que lo elijan solo por ser hijo de Manolo Fernández.

“No te puedo negar, que pensé mucho eso, pero mi familia y mi trabajo están por delante de todo. Si algún día lo hiciera no quisiera colgarme del nombre de mi padre o que alguien me elija por ser su hijo, quisiera que las cosas fuera por mi esfuerzo y lo que soy, más no por lo que hizo otra persona”, escribió el esposo de Karla Tarazona.

