El cantante Leonard León respondió a Karla Tarazona y aseguró que no tiene problema en firmar el permiso para que sus hijos se vayan de viaje a Walt Disney World, en Florida, Estados Unidos. Y es que la empresaria había comentado al programa ‘Magaly TV La Firme’ que su esposo, Rafael Fernández, iba a costear el viaje de los menores al complejo turístico.

“Los niños quieren ir a Disney, pero el señor (Leonard León) no quiere firmar tampoco el permiso para que viaje”, comentó Tarazona.

Sin embargo, el cantante aseguró que eso no es cierto y aseguró que Karla en ningún momento le comentó sobre el viaje.

“Mis hijos ya han ido a Disney hace dos años, la señora no tiene por qué venir a mentir que ellos no van a Disney porque yo no quiero dar el permiso (...) ¿Y acaso me lo ha comunicado? Porque dice que no quiero dar permiso sino me lo ha dicho. Es su palabra contra la mía”, comentó Leonard León en entrevista a Magaly Medina.

“¿Entonces no te negarías a firmar el permiso?”, replicó la popular ‘Urraca’.

“No sé por que ella tiene que hablar ese tipo de cosas. En ningún momento me he opuesto, no sé por qué habla tonterías”, sostuvo León.

TE PUEDE INTERESAR