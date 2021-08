Eva Bracamonte sorprendió a todos sus seguidores al compartir una tierna imagen en redes sociales de su avanzado embarazo tras cumplir 29 semanas de su hija Franca.

Desde su cuenta de Instagram, la influencer le dedicó unas emotivas palabras a su pequeña y contó sobre la experiencia que ha iniciado en España junto a su esposo Jann.

“Franca, hoy cumplimos 29 semanas y desde que llegamos a Barcelona, hace 10 días, no hemos parado de hacer cosas. Dentro de todo, la vida está bien, no podemos quejarnos: encontramos el depa en muy buen estado, incluso casi mejor de lo que lo dejé; nos hemos instalado bien; y tus hermanas han llegado sanas y salvas”, se lee en la publicación de Eva en un inicio.

Por otro lado, Eva reveló que no ha sido nada fácil programar su parto.

“Aún así, hay cosas que me preocupan y estresan, y que incluso me hacen sentir un poco culpable; como haber pasado, a estas alturas de mi embarazo, de tener todo 100% resuelto en Lima a llegar aquí y no tener idea de cómo ni dónde vas a nacer”.

“Desde la semana pasada estoy intentando resolver eso, he tenido ya un par de citas con doulas y he intentado de varias formas inscribirme en la sanidad pública, pero al no tener el empadronamiento al día, no he podido. Y las citas para esos trámites las están dando para octubre, pero para ese momento tú ya vas a estar llegando al mundo”, añadió.

“Al final, si no lo resuelvo, creo que nos va a tocar el camino de lo privado, al menos para las citas prenatales que nos quedan y para tener un plan de contingencia solo por si el parto se complica, porque la verdad es que cada vez estoy más segura de que me gustaría parir en una casa de partos o aquí en nuestra casa acompañada de una matrona. Espero que a lo largo de esta semana logremos tener más claridad”, sentenció.

Como se recuerda, Eva Bracamonte se casó con Jann Torrese en el parque El olivar de San Isidro, en compañía de su círculo más íntimo. La ceremonia se realizó el pasado miércoles 21 de julio.

