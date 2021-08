Karla Tarazona y Leonard León nuevamente están en el ojo de la tormenta. Desde que el cantante de cumbia aseguró que su ex esposa miente y que no le permite ver a sus hijos, los dimes y diretes entre ambos no han cesado.

Ha pasado más de una década desde que la pareja se juraba amor eterno en televisión, incluso tenían un reality llamado “La abusiva y el leoncito” en el programa de Magaly TV. Sin embargo, hoy en día las diferencias, acusaciones y reproches no cesan.

Como se recuerda, ambos se casaron en el año 2008. Dos años después tuvieron a su primer hijo Stephano. Todo parecía ir bien en la relación de la pareja, ya que a fines de 2011, Karla reveló que se encontraba esperando a su segundo hijo con el cantante.

Sin embargo, con cinco meses de embarazo, la conductora de televisión anunció que había puesto fin a su relación con Leonard León luego que este protagonizara un bochornoso incidente al quedarse dormido, en estado de ebriedad, a bordo de su vehículo.

“Esa fue la gota que rebalsó el vaso, hay muchas otras cosas. Pero es inaudito que mientras yo estoy en casa esperándolo, él tenga ese comportamiento”, dijo en aquel entonces Tarazona.

LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE KARLA TARAZONA Y LEONARD LEÓN

Dos años después de haberse separado, Karla contó ante las cámaras del programa ‘Hola a todos’ que Leonard León la había pateado cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo.

“Cuando estaba embarazada de Alesandro, mi segundo bebé, hubo un incidente donde él me pateó. Mi mamá estaba ahí y se metió a defenderme”, reveló la figura pública tras conocer el testimonio de Viviana Montaño, quien denunció también haber sido víctima de las golpizas del cantante.

En aquel entonces, Karla Tarazona se encontraba en una relación con el actor y cantante Christian Domínguez, con quien se casó y tuvieron un hijo juntos, pero lamentablemente se separaron tras una supuesta infidelidad del cumbiambero.

Tanta fue la rencilla entre Karla y Christian que incluso en algún momento, ella volvió a ‘facturar’ junto a Leonard, el padre de sus hijos mayores. ¿Cómo así? Promocionaban eventos, shows y conciertos en los que se deslizó una posibilidad de reconciliación que finalmente jamás se concretó.

UNA HISTORIA DE NUNCA ACABAR

A pesar de aquel intento de cercanía, durante los últimos años, Karla y Leonard han estado envueltos en varios escándalos por el tema de la pensión de sus hijos. Asimismo, la locutora radial ha repetido en más de una oportunidad que el cantante es un ‘padre ausente’.

Ante esto, el cumbiambero contestó: “Las cosas no son como las presenta ella. La señora me ha hecho fama de mal padre y que no deseo estar con mis hijos, miente a la gente y lamentablemente muchos le creen”, dijo durante una entrevista a un medio local.

Tras enterarse de las declaraciones de su ex esposo, la presentadora de televisión reveló que hasta la fecha él no tiene contacto físico con sus hijos desde hace tres años.

“Hasta el día de hoy se le ha dado todas las facilidades para que se pueda encontrar con los niños. Él no tiene, desde hace 3 años, contacto físico con ellos a pesar de que nosotros tenemos una conciliación en el que, por derecho, si quisiera, podría ir a tocar la puerta de mi casa, recogerlos y salir con ellos”, se pronunció Karla Tarazona durante la emisión del programa ‘Mujeres al mando’.

Asimismo, indicó que si el padre de sus hijos no le paga la suma de 45 mil soles de devengados terminará en prisión. “Hemos solicitado la liquidación de devengados, así que si no paga el monto se va a la cárcel por omisión de alimentos. El Sr. Leonard debe 45 mil soles de devengados de manutención”, expresó el abogado de la locutora, Daniel Leiva en el programa de espectáculos.