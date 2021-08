¡Furiosa! Así se encuentra Karla Tarazona con el padre de sus hijos Leonard León. La locutora radial asegura que el cantante merece estar en la cárcel por no cumplir con la pensión alimenticia de sus pequeños.

Según la esposa de Rafael Fernández, hasta el momento, el cumbiambero le debe la suma de 45 mil soles. Además, afirma que el cumbiambero se ‘burla de la ley’.

Él no teme (la cárcel), por eso sigue haciendo lo que le da la gana y vamos al Poder Judicial que le aguanta. Sí merece la cárcel porque es un hombre que no escarmienta y por más oportunidades que se le da… no cambia su forma de accionar, se ríe y se burla de la ley”, indicó la exmodelo al diario Trome.

Asimismo, señaló que esta situación la tiene cansada: “Ya tuve mucha paciencia, si no das (la pensión completa), al menos no jod… pero él lo sigue haciendo así que tendrá que asumir las consecuencias, ya me cansé. Tengo fe que al juzgado que le toque (la solicitud de liquidación) acelere las cosas porque ya lleva más de un año de deuda de pensión alimenticia y se tiene que actuar rápido”, añadió en referido medio.

Por último Karla aseguro sentirse indignada. “Estoy indignada porque no entiendo como las juezas Jenny Palacios Paredes y Gisela Villodas Calderón le pueden aceptar la variación de visitas y juicio de alimentos cuando para eso se tienen que ser personas cumplidas y no deudores como él (Leonard)”, sentencio.

TE PUEDE INTERESAR